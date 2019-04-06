Шойгу обеспечил превосходство России в Арктике

Минобороны РФ впервые продемонстрировало новую военную базу «Северный клевер». До объекта можно добраться только по воздуху, он расположен на острове Котельном, входящем в состав архипелага Новосибирские острова. Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, как глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу открытием новой военной базы обеспечил нашей стране превосходство в Арктике.

Эксперт объяснил, в чем заключается важность данного объекта.

«С точки зрения обеспечения безопасности России и русской Арктики строительство данного объекта было совершенно правильным решением. Возведение базы стало возможно благодаря министру обороны, он исполнял волю руководства страны, нашего верховного главнокомандующего. Нельзя было поступать иначе, кроме как располагать форты на островах Северного Ледовитого океана», — говорит военный аналитик.

Он вспомнил, что в свое время служил на Новой Земле, где присутствовала военная компонента в виде ядерного полигона и авиации. Также там базировалась дивизия ПВО.

«Сейчас все это возрождается: на Новую Землю были переброшены зенитные комплексы С-300, авиация возвращается на северные аэродромы, в том числе Тикси-Западный и другие», — объясняет эксперт.

По словам аналитика, «Северный клевер» — это новое, чисто российское ноу-хау. По сути, база представляет собой гарнизон, который может длительное время функционировать в автономном режиме без обеспечения с материка.

«В принципе, даже нет необходимости покидать помещения базы. Это комплекс, который контролирует воздушное пространство в регионе, также он позволяет контролировать Северный морской путь. Если кому-то вдруг захочется войти в территориальные воды РФ или нашу экономическую зону, то эти действия будут иметь весьма печальные последствия, поскольку там расположены береговые ракетные комплексы, эффективность которых уже доказана», — предостерегает Василий Дандыкин.

Он напомнил, что российские вооружения были испытаны в Сирийской Арабской Республике. Поэтому ни у кого не должно возникнуть сомнений в их эффективности. Прежде всего это комплексы «Бастион» и «Тор-М2».