Депутаты Словакии случайно запретили петь иностранные гимны

Братислава, 6 апреля. Депутаты парламента Словакии приняли закон, который запрещает исполнять иностранные гимны. Исключение составляют только случаи, когда гимн исполняется в присутствии официальной делегации иностранного государства, сообщает газета Mlada fronta Dnes.

Примечательно, что данная поправка была поддержана партией «Мост-Хид», которая защищает интересы венгерского землячества. А именно словацкие венгры поют национальный гимн Венгрии на религиозных мероприятиях и футбольных матчах. Так, например, венгерский гимн часто звучит перед домашними матчами словацкого клуба «Дунайска Стреда», названного в честь одноименного города, где проживает большая венгерская диаспора, сообщает KP.ru.

Впоследствии глава партии Бела Бугар признал, что законопроект был принят по ошибке. Депутаты доверились автором инициативы и не стали вникать в суть вопроса. Сам же политик не принимал участия в голосовании, поскольку в этот момент восстанавливался после операции.

«Да, была ошибка. Извините за это. Было принято положение, которое не должно быть в Европе в XXI веке», — отметил Бугар.

Парламентарии уже попросили президента республики Андрея Киску не подписывать законопроект. Глава государства в свою очередь посоветовал народным избранникам читать документы, прежде чем голосовать за них, передает «АиФ».