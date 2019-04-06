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МИД РФ обеспокоен сообщениями о применении авиации против армии Хафтара в Ливии

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МИД РФ обеспокоен сообщениями о применении авиации против армии Хафтара в Ливии

Каир, 6 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об обеспокоенности Москвы из-за сообщений о применении боевой авиации против Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Об этом российский министр сообщил на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри.

Лавров подчеркнул, что Россия внимательно следит за развитием событий в Ливии. МИД РФ обеспокоен сообщениями о применении боевой авиации против армии Хафтара в Ливии, констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Российский министр подчеркнул, что Москва выступает против назначения в одностороннем порядке виновных в кризисе, который произошел в Ливии. Лавров констатировал, что ливийцы должны самостоятельно определить свою судьбу. Его мнение разделил Шукри.

МИД РФ обеспокоен сообщениями о применении авиации против армии Хафтара в Ливии

«Мы поделились информацией о том, как обсуждается эта ситуация в Совете Безопасности ООН, — подчеркнул Лавров, — выступаем за то, чтобы не было попыток в одностороннем порядке назначать виновных».

Ранее информацию об авиаударе по ЛНА подтвердил официальный представитель Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмеда аль-Мисмари. Он также констатировал, что пять военных армии Хафтара погибли во время операций к югу от Триполи.

Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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