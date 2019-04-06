Лавров ответил на вопрос о сроках возобновления полетов из РФ на курорты Египта

Каир, 6 апреля. Прогресс есть в вопросе возобновления авиасообщения России с египетскими курортами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

«Специалисты работают, прогресс налицо», — сказал российский министр, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время глава дипломатического ведомства России добавил, что выдвигать предположения о сроках было бы «не очень продуктивно».

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено осенью 2015 года. Причиной такого решения стал теракт на борту самолета Airbus A321-231, который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате случившегося погибли 224 человека. Ответственность за террористический акт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1. В ходе расследования выяснилось, что для закладки бомбы в самолет члены террористической организации привлекли сотрудника сервисной службы аэропорта.

В апреле прошлого года стало известно о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом. Как стало известно, авиакомпании «Аэрофлот» и EgyptAir начали выполнять только регулярные рейсы по направлению Москва — Каир.

1 Организация запрещена на территории РФ.