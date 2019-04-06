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Мирный житель погиб в Сирии в результате обстрела провинции Хама в Сирии

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Боевики обстреляли провинцию Хама в Сирии, есть жертвы

Дамаск, 6 апреля. Боевики обстреляли три деревни в сирийской провинции Хама, в результате чего погиб один мирный житель. Огонь велся по населенным пунктам Расыф, Азизия и Аль-Карим, находящимся на севере провинции, передает государственное телевидение Сирии.

Кроме того, снаряды также повредили несколько жилых домов. Ранее сообщалось, что более 1,6 тыс. беженцев вернулись в Сирию за сутки. При этом 342 беженца, воспользовавшись пунктами пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», вернулись из Ливана, в Сирию из Иордании приехали 1262 человека. В места постоянного проживания в течение суток вернулись 60 сирийцев. Согласно заявлению, более 1,7 миллиона беженцев заявили о своем желанием вернуться в страну.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.

Автор: Антон Соколов
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