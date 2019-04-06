Названы самые дешевые города мира для путешествий

Москва, 6 апреля. Онлайн-сервис Rumbo составил рейтинг самых дешевых туристических направлений для путешествий продолжительностью в один день. Список возглавил Каир.

Специалисты портала, составляя рейтинг, учитывали расходы на проживание, транспорт, питание и развлечения — экскурсии, входные билеты в музеи и парки.

Лидером рейтинга стал Каир. По данным сервиса, путешественник на все про все может потрать 48 евро (примерно 3,5 тысячи рублей).

Вторую строчку заняла столица Мексики Мехико, где один день отпуска можно провести за 72 евро (5,3 тысячи рублей). На третьем месте расположилась турецкая Анталья. В этом городе туристу потребуется 75 евро (5,5 тысячи рублей) в день на стандартные расходы.

В список также попали Буэнос-Айрес, Мумбаи, Куала-Лумпур, Рига, Паттайя, Бали и другие города. При этом один день на Бали обойдется туристам в восемь тысяч рублей.

По оценкам аналитиков, один день в Москве обойдется путешественнику в среднем в семь тысяч рублей.

Самыми дорогими направлениями бюджетного списка оказались Марракеш и Таллин. В этих городах путешественникам придется оставить 113 евро (почти 8,5 тысячи рублей) за один день пребывания.