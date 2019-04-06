Лукашенко к дню рождения наградил Матвиенко орденом

Минск, 6 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины. Государственную награду Белоруссии, представляющую собой звезду с изображением Франциска Скорины, заключенным в овал, вручают с 1995 года.

В воскресенье, 7 апреля, известному российскому политическому деятелю, экс-губернатору Петербурга Валентине Матвиенко исполнится 70 лет.

«За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией наградить председателя Совета Федерации... Матвиенко Валентину Ивановну орденом Франциска Скорины»,— говорится в указе, подписанном президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее орден Франциска Скорины получали первый президент РФ Борис Ельцин, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, артисты Николай Басков и Филипп Киркоров, а также многие другие политики и деятели искусства.