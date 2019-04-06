Британцам начали выдавать паспорта без упоминания ЕС

Лондон, 6 апреля. В Британии начали выдавать паспорта без упоминания Европейского союза на обложке, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Паспорта нового образца стали выдавать британцам до выхода страны из Евросоюза. Первые обновленные документы граждане страны получили 30 марта, пишет The Guardian.

Журналисты напомнили, что изначально выход страны из Европейского союза был запланирован на 29 марта, поэтому к этой дате были подготовлены соответствующие паспорта. Однако дату Brexit несколько раз переносили по просьбе премьер-министра страны Терезы Мэй. Вопрос о выходе страны из объединения стал камнем преткновения в ее диалоге с парламентом.

В министерстве внутренних дел Великобритании заверили, что кроме упоминания о ЕС различий между паспортами двух образцов нет. Оба документа будут действительны для поездок за рубеж, передает «Известия».

4 апреля палата общин британского парламента приняла законопроект, по которому правительство страны должно вновь попросить Европейский союз отсрочить Brexit.