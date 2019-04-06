Иран пригрозил внести США в террористический список вместе с ИГ

Тегеран, 6 апреля. Иранские власти могут внести вооруженные силы США в список террористов, где уже находится группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом в субботу заявил председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.

По его словам, это произойдет, если США внесут в террористический список «Корпус стражей исламской революции» (КСИР).

«Если КСИР внесут в американский список террористических групп, мы поместим вооруженные силы этой страны в террористический черный список наряду с «Исламским государством», — цитирует ФалахатпишеWall Street Journal.

Напомним, что в 2017 году власти США внесли «Корпус» в список организаций, поддерживающих терроризм, и внесли против него санкции. Корпус стражей исламской революции является элитным военизированным формированием, созданным в 1979 году. КСИР участвовал в ирано-иракской войне и создании террористической организации «Хезболла».

1 Организация запрещена на территории РФ.