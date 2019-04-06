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Лавров заявил, что Россия не ставит ни на одну из сторон конфликта в Ливии

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Лавров заявил, что Россия не ставит ни на одну из сторон конфликта в Ливии

Каир, 6 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Каир заявил, что Москва выступает за то, чтобы ливийцы начали диалог об урегулировании конфликта в стране без навязывания извне.

Глава МИД РФ во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Египта подчеркнул, что Россия не ставила и не ставит на какую-либо из сторон конфликта в Ливии. Лавров призвал ливийцев прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

«Россия выступает против назначения виновных в кризисе в Ливии… Москва призывает стороны конфликта прекратить военные действия и сесть за стол переговоров», — сказал Лавров.

Напомним, в Ливии в настоящее время царит двоевластие: в Триполи власть удерживает временное правительство, которое было сформировано при поддержке ООН. На востоке страны заседает избранный парламент, который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА), проводящей антитеррористическую операцию.

Несколько дней назад маршал Халифа Хафтар, который возглавляет ЛНА, объявил о движении своих сил в сторону Триполи. Министр временного правительства Ибрагим Бушнав обратился к сотрудникам полиции в Триполи и окрестностях, заявив, что силы, продвигающие к столице, – их братья и товарищи по оружию.

Накануне появились сообщения, что продвижение сил Хафтара к Триполи приостановилось.

Лавров заявил, что Россия не ставит ни на одну из сторон конфликта в Ливии

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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