США подтолкнут Киев к новой провокации в Керченском проливе во время учений «Морской щит»

Амбициозные заявления американского руководства и командования НАТО о наращивании военного присутствия в Черном море — это не что иное, как очередная попытка спровоцировать вооруженный конфликт между Россией и Украиной.

Так считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

По сути, учения НАТО «Морской щит» — это провокация, направленная на дестабилизацию Черноморского региона. Североатлантический альянс всеми силами пытается убедить Киев, что надежно защищает Украину от «российской агрессии».

Об этом свидетельствует масштаб учений: в них планируется задействовать свыше 2500 военнослужащих, более 22 кораблей, катеров, вспомогательных судов и подводных лодок, 10 самолетов и вертолетов. Показательно, что Соединенные Штаты участия в учениях не принимают. Очевидно, что Вашингтон пытается переложить ответственность за возможную эскалацию международного конфликта в Черноморском регионе на плечи партнеров по силовому блоку.

Учения, ежегодно проводимые странами НАТО с 2015 года в Черном море, толкают Украину на обострение ситуации в Черном море.

По мнению экспертного сообщества, маневры «Морской щит» — практическая отработка совместных действий ВМС НАТО, Грузии и Украины по захвату Крыма, что, несомненно, повлечет обоснованные симметричные шаги со стороны России.

Не исключено, что под прикрытием учений Киев решится на очередную провокацию в Керченском проливе, возлагая надежду на военно-морскую группировку НАТО, которая, по соображениям украинского руководства, должна будет защитить силы ВМСУ от жесткой реакции Москвы.

На этом фоне становится понятна роль испанского фрегата «Санта Мария» — самого старого корабля проекта F81, давно подлежащего списанию. «Плавающее корыто» выбрано в качестве сакральной жертвы «российской агрессии». По всей видимости, именно «Санта Марии» предоставлена «честь» непосредственного прикрытия прорыва украинских кораблей.

Сенатор Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что провокация действительно может произойти с высокой долей вероятности.

«Я абсолютно убежден, что Вашингтон вынашивает подобные планы, такой вывод можно сделать по отдельным признакам. Политическая ситуация на Украине крайне сложная, и «спасти» ее можно только провокацией либо на юго-востоке, либо в Керченском проливе. Эта провокация готовилась и раньше. Немцы отказались принять в ней участие, но свои услуги предложила Канада. В любой момент НАТО может пойти на провокацию в нарушение международного законодательства, а также законов Российской Федерации», — рассуждает сенатор.

Он обратил особое внимание, что корабли Североатлантического альянса не имеют права заходить в Керченский пролив. А значит, с высокой долей вероятности провокация будет осуществлена именно руками Украины.

«Что касается иностранных кораблей, это Керченский пролив, существуют особые положения. Американцы сами на такие вещи не хотят идти, они всегда все делают чужими руками. Как говорят эксперты, США будут вести войну с Россией до последнего украинца. Благо что российские Вооруженные силы пока что в этом процессе не участвуют», — продолжает российский политик.

Собеседник ФАН добавил, что Соединенные Штаты уже давно готовили украинских политиков к проявлению акта агрессии против России.

«Ситуация с провокацией заряжена. Она подогрета информационно, созданы условия для ее осуществления, она поддержана иностранными игроками и руководителями, которые создали проект «Украина», я имею в виду американцев», — рассуждает член комитета СФ по обороне и безопасности.

При этом Вашингтон боится вступать в открытую конфронтацию с Москвой, поскольку опасается решительности российского лидера.