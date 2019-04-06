Маск рассказал, что общего у кота и Tesla

Москва, 6 апреля. Американский изобретатель Илон Маск раскрыл секрет логотипа своей компании Tesla во время общения с подписчиком.

Один из пользователей социальных сетей сравнил обозначение компании Tesla с носом кота. Комментатор, опубликовав изображение в микроблоге Twitter, задал вопрос о сходстве символа компании с носом животного.

Маск дал утвердительный ответ, отметили «Известия».

Yes — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2019

Стоит отметить, что основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск не в первый раз отвечает интернет-пользователям. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, в котором старенький ВАЗ-2106 едет по улице Ставрополья нестандартным способом. Позже телеканал НТВ попросил оценить Маска машину-перевертыш, которую сделали жители Ставропольская края.

Маск, которые занимается выпуском электромобилей, с юмором отнесся к новому изобретению. Он, комментируя видео, на русском языке написал: «Хаха! Офигенно».

Не так давно глава корпорации восхитился российскими ракетно-космическими технологиями. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Маска с успешным окончанием испытаний Crew Dragon. В ответ изобретатель поблагодарил Рогозина «от имени SpaceX».

Напомним, частный космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане после стыковки с МКС. На станцию корабль доставил оборудование.