Политолог рассказал о действиях США в случае ареста Гуайдо

Москва, 6 апреля. США угрожают властям Венесуэлы тяжелыми последствиями в случае ареста главы оппозиции Хуана Гуайдо. Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец отметил, что речь идет не о военном вмешательстве.

Высокопоставленный американский чиновник предупредил Каракас, что при аресте Гуайдо последствия будут разрушительны для легитимного президента Николаса Мадуро. По словам представителя Белого дома, это «будет его [Мадуро] последней ошибкой».

Политолог объяснил, что сделают США с Венесуэлой при аресте Гуайдо. Хейфец убежден, что на военное вмешательство США не решатся. Он объяснил, что это испортит отношения Вашингтона с соседними странами, которые поддержали Гуайдо вслед за Вашингтоном.

«Думаю, они [американцы] продолжат накладывать санкции. Вот сейчас они санкционировали меры против 34 кораблей, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу, — приводит слова политолога Nation News. — Дальше экономическое давление будет усиливаться».

Эксперт также выразил мнение, что власти Венесуэлы не будут арестовывать оппозиционера. Он пояснил, что для ареста депутата Национальной ассамблеи необходима санкция парламента, однако там присутствуют сторонники Гуайдо, которые не дадут согласия.

В январе Гуайдо объявил себя «временным президентом» Венесуэлы. В тот же день о его поддержке заявили США, а также ряд других западных стран. Легитимный президент страны Николас Мадуро сообщил, что случившееся является попыткой смены власти в стране, и назвал Гуайдо «марионеткой США».

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, комментируя новые санкции США против его страны, назвал их атакой на экономический суверенитет республики.