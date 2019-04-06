Почему США боятся поставок российских С-400 Турции

Использование Турцией истребителей F-35 совместно с российскими ЗРК С-400 может привести к раскрытию секретных технологий этих «самолетов-невидимок», предполагают авторы американского издания Air Force Times. С этим утверждением согласен военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам военного аналитика, поставка российских вооружений Анкаре пугает в первую очередь Вашингтон. Ведь именно Соединенные Штаты Америки являются разработчиком и производителем данных самолетов.

«Что больше всего тревожит американцев? Они напрямую говорят, что если русские поставят С-400 в турецкую армию, то С-400 смогут распознавать F-35, а РЛС ЗРК способны снимать «паспорт» с этих американских самолетов», — заявил эксперт Федеральному агентству новостей.

По его словам, Турция — это далеко не единственная страна — член Североатлантического альянса, которая проявляет и проявляла интерес к российским разработкам. Американцы же, в свою очередь, сильно боятся российских комплексов.

«Получается парадокс: вторая страна НАТО обретет российское оружие. Это больше всего пугает США. Почему я сказал вторая? С-300 около 20 лет назад была поставлена на Кипр. Как только мы поставили этой стране НАТО вооружения, американцы прилетели туда, как вороны, и изучили С-300. А уж С-400 они побаиваются еще и потому, что на данный момент это самая сильная система противовоздушной обороны. Естественно, если и дальше пойдет разрыв отношений [между Турцией и США], то это оружие может быть обращено против бывших союзников по НАТО», — резюмировал Виктор Баранец.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон пригрозила Турции исключить ее из Североатлантического альянса, если Анкара не откажется от покупки С-400. Однако Турция твердо намерена приобрести российские вооружения, несмотря на шантаж со стороны Соединенных Штатов.