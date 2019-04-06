Сирия, 6 апреля. Курды принудительно призывают подростков на службу в ряды SDF**** в Хасаке. Террористы ИГ1 заявили о двух новых вылазках в Восточном Дейр-эз-Зоре. САА провела подрывные работы в окрестностях Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам боевиков юго-западнее Алеппо; завершили подрывные работы в окрестностях Дамаска; ведут перестрелки с исламистами на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): продолжает обмениваться ударами с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о двух новых вылазках на подконтрольных курдам территориях Дейр-эз-Зора.

Курды: провели рейд в деревне Джарзи в провинции Дейр-эз-Зор; продолжают проводить принудительную мобилизацию в Хасаке.

Провинция Дамаск

Новостное агентство SANA News сообщает о том, что в окрестных районах столицы сегодня продолжились работы по ликвидации мин и СВУ, которые удалось обнаружить в тайниках джихадистов вооруженной оппозиции после освобождения данных территорий. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) завершили все манипуляции с оставшимися от исламистов боеприпасами к 14.00. Как известно, Дамаск и близлежащие районы были полностью зачищены от джихадистов в мае прошлого года. Последним освобожденным населенным пунктом стал город Дума, находившийся в оккупации радикалов группировки «Джейш Аль-Ислам»*****.

Провинция Алеппо

Информационный портал Baladi-News передает, что вслед за перестрелками сил САР и боевиков на северо-западе от Алеппо вспыхнули вооруженные стычки юго-западнее административного центра провинции. В ответ на провокационные обстрелы со стороны исламистов артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по расположениям боевиков на окраине населенного пункта Заммар.

Тем временем не прекращаются столкновения между курдскими вооруженными формированиями и протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА) в районе города Тель-Рифат, заявляет Twitter-канал (HalabTodayTV). Сведения о потерях сторон в живой силе или технике в настоящий момент уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (RisboLensky) со ссылкой на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы заявляет о двух новых нападениях террористов в оккупированных курдами районах провинции. Очередные вылазки так называемых спящих ячеек «Исламского государства» произошли у нефтяного месторождения Джарноф и недалеко от населенного пункта Тайяна. Информации о возможных жертвах среди курдских бойцов или местных жителей пока не поступало.

В связи с возросшим числом нападений боевиков террористической группировки, осуществляющих подпольную деятельность, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к рейдам, направленным на их поимку. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), курды провели обыски в деревне Джарзи, о результатах которых на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Хама

В северной части Хамы не утихают вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп. Согласно сведениям интернет-портала Step News Agency, ответные удары Сирийской арабской армии (САА) пришлись по зонам дислокации исламистов в районе горы Шашбо. Напомним, инициаторами начала боевых действия в данном районе выступили джихадисты, об обстрелах которых в долине Аль-Габ сообщалось несколькими часами ранее. Напомним, после встречи между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи было заключено соглашение о формировании демилитаризованной зоны, в границах которой действует режим прекращения огня. Несмотря на это, боевики не перестают провоцировать столкновения с силами САР на линии разграничения сил сторон.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) возобновили принудительную мобилизацию молодых людей в провинции Хасака. Рейды по задержанию мирных жителей прошли в населенных пунктах Аль-Хаддадия и Ум-Ракиба. Twitter-канал утверждает, что на обучение в ряды группировки также направляют и подростков. Как известно, насильственная вербовка, проводимая курдами незаконно, неоднократно становилась причиной массовых демонстраций арабского населения, которые, тем не менее, не принимает во внимание курдская администрация. Более того, некоторые протестные акции разгоняются SDF при помощи оружия. Подобная участь накануне постигла митингующих в соседней провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)