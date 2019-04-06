Назвавший евреев «жуликами» поляк Корейба объяснил свои слова

Москва, 6 апреля. Польский политолог Якуб Корейба, которого телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии, обвинил журналиста в провокации. Он также объяснил свои слова о еврейских «жуликах».

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» между ведущим и польским экспертом произошел конфликт из-за разногласий по поводу ответственности Польши за уничтожение евреев в годы Второй мировой войны. Соловьев заявил, что Варшава практически не выплачивает компенсаций потомкам евреев, которые были убиты. Корейба в свою очередь отметил, что большинство из претендующих являются «жуликами, которые притворяются наследниками». Это высказывание возмутило Соловьева, и он выгнал гостя из студии.

Польский политолог заявил, что Соловьев хотел спровоцировать эту ситуацию, чтобы выгнать его из студии. Он объяснил это тем, что у телеведущего не было доказательств, чтобы отстоять свою позицию. Соловьев выгнал его, дабы прекратить дискуссию на тему холокоста, сказал гость программы.

В то же время Корейба поблагодарил Соловьева за то, что он поднимает в эфире своей программы важные темы, в том числе «еврейский вопрос» и отношения поляков, русских и немцев.

Политолог признался, что не успел сказать в студии, что хотел. По его мнению, коллективной вины польского народа перед евреями не существует. Он считает, что люди во время войны вели себя в условиях, заданных фашистской Германией.