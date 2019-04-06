Половину люксовых авто в России в 2018 году купили юрлица

Москва, 6 апреля. В 2018 году в России юридическими лицами было куплено 464 автомобиля Mercedes-Benz Maybach S-Class. Такая машина стоит около 10 миллионов рублей, именно это авто — самый популярный представитель средств передвижения класса люкс в России, следует из данных «Автостата».

Всего в России в минувшем году было приобретено 1463 автомобиля класса люкс, из них 738 — юридическими лицами. Второй по популярности автомобиль этого сегмента после Mercedes-Benz Maybach S-Class это Bentley. Машины этой марки в России в 2018 году купили 125 раз.

Далее в списке люксовых авто, которые выбирают российские юридические лица, расположились Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

Напомним, в марте эксперты портала «Юла Авто» назвали самые дорогие в использовании автомобили в России. Список иномарок возглавил BMW X6 M. Среди отечественных автомобилей, по мнению специалистов, самым дорогим в эксплуатации является ТагАЗ Road Partner.

Отметим также, что в январе текущего года в России было продано четыре кроссовера Rolls-Royce Cullinan. Средняя стоимость такого автомобиля — 25 миллионов рублей.