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Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii

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Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii

Стокгольм, 6 апреля. Посмертный альбом шведского диджея Avicii выйдет в июне этого года, сообщил агент музыканта.

Шведского исполнителя нет в живых уже почти год. Однако перед смертью он успел записать несколько тем для своего третьего альбома. Пластинка под названием Tim (настоящее имя диджея — Тим Берглинг), по данным шведского издания Local, выйдет в июне этого года.

«После него осталась коллекция более-менее оконченных песен, заметки, электронные письма, сообщения о том, как эта музыка должна звучать», — рассказал агент.

Уже на предстоящей неделе мир услышит один из ранее неизвестных треков музыканта. Композиция получала название «S.O.S».

Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii

Берлинг скончался 20 апреля 2018 года. Трагедия произошла в Омане. Причиной смерти была названа потеря крови. В окружении артиста рассказали, что Avicii страдал от сильного стресса, к которому привел его перфекционизм и постоянная изнурительная работа.

Дебютный альбом музыканты вышел в 2013 году. В него вошел хит Wake me up, который прославил Avicii на весь мир.

 

Автор: Катерина Иванова
Источник: Local
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