Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii

Стокгольм, 6 апреля. Посмертный альбом шведского диджея Avicii выйдет в июне этого года, сообщил агент музыканта.

Шведского исполнителя нет в живых уже почти год. Однако перед смертью он успел записать несколько тем для своего третьего альбома. Пластинка под названием Tim (настоящее имя диджея — Тим Берглинг), по данным шведского издания Local, выйдет в июне этого года.

«После него осталась коллекция более-менее оконченных песен, заметки, электронные письма, сообщения о том, как эта музыка должна звучать», — рассказал агент.

Уже на предстоящей неделе мир услышит один из ранее неизвестных треков музыканта. Композиция получала название «S.O.S».

Берлинг скончался 20 апреля 2018 года. Трагедия произошла в Омане. Причиной смерти была названа потеря крови. В окружении артиста рассказали, что Avicii страдал от сильного стресса, к которому привел его перфекционизм и постоянная изнурительная работа.

Дебютный альбом музыканты вышел в 2013 году. В него вошел хит Wake me up, который прославил Avicii на весь мир.