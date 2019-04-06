Мамаев перевелся в 12-местную камеру. События дня. ФАН-ТВ

Потери в Ливийской национальной армии. Во время военной операции погибли пять человек. Бойцы под предводительством маршала Халифы Хафтара заняли еще несколько городов и приблизились к Триполи. Цель армии, как обозначил Хафтар, освобождение столицы от незаконных вооруженных формирований. Прекратить военные действия в Ливии уже призвал Совет безопасности ООН, но, похоже, ситуация обостряется. Халиф Хафтар отказался встречаться с главой правительства национального единства Фаизом Сараджем . Хотя тот был готов начать переговоры. Напомним, после убийства главы Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.

20 штатов против «стены Трампа»

И вновь скандал вокруг строительства мексиканской стены. Недовольство американцев не угасает. На этот раз 20 штатов подали иск к администрации президента Дональда Трампа. Они возмущены тем, что Белый дом хочет направить 1,6 млрд долларов на возведение стены. Эти средства, по словам истцов, должны пойти на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также строительство военных объектов, но никак не на стену. К тому же, уверены американцы, эти работы наносят вред окружающей среде.

«Направление средств на строительство никому не нужной стены — безответственный поступок. Это подрывает силу Конгресса и наносит вред всем американцам», — отметила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Так называемая «стена Трампа» уже не в первый раз вносит сумбур в и без этого неспокойную жизнь страны. Она стала причиной затяжного шатдауна, который влетел США в копеечку. Кстати, на администрацию Трампа в суд подавали и в феврале. Тогда он хотел ввести режим ЧП на границе с Мексикой.