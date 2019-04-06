Мамаев перевелся в 12-местную камеру. События дня. ФАН-ТВ

Приближение ЛНА к Триполи
Потери в Ливийской национальной армии. Во время военной операции погибли пять человек. Бойцы под предводительством маршала Халифы Хафтара заняли еще несколько городов и приблизились к Триполи. Цель армии, как обозначил Хафтар, освобождение столицы от незаконных вооруженных формирований. Прекратить военные действия в Ливии уже призвал Совет безопасности ООН, но, похоже, ситуация обостряется. Халиф Хафтар отказался встречаться с главой правительства национального единства Фаизом Сараджем. Хотя тот был готов начать переговоры. Напомним, после убийства главы Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.
20 штатов против «стены Трампа»
И вновь скандал вокруг строительства мексиканской стены. Недовольство американцев не угасает. На этот раз 20 штатов подали иск к администрации президента Дональда Трампа. Они возмущены тем, что Белый дом хочет направить 1,6 млрд долларов на возведение стены. Эти средства, по словам истцов, должны пойти на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также строительство военных объектов, но никак не на стену. К тому же, уверены американцы, эти работы наносят вред окружающей среде.
«Направление средств на строительство никому не нужной стены — безответственный поступок. Это подрывает силу Конгресса и наносит вред всем американцам», — отметила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
Так называемая «стена Трампа» уже не в первый раз вносит сумбур в и без этого неспокойную жизнь страны. Она стала причиной затяжного шатдауна, который влетел США в копеечку. Кстати, на администрацию Трампа в суд подавали и в феврале. Тогда он хотел ввести режим ЧП на границе с Мексикой.
Пожар в Вязниках
Восьмимесячная девочка, пятилетний мальчик и их бабушка погибли во время пожара. ЧП произошло в двухквартирном доме в городе Вязники Владимирской области. Семья отравилась угарным газом. По данным следствия, под присмотром бабушки родители оставили троих детей. 8-летнего мальчика удалось спасти. Сейчас он находится под присмотром медиков. Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, вероятнее всего, при курении. Следователи возбудили уголовное дело.
Мамаев поменял камеру
Скандально известный футболист Павел Мамаев перевелся в другую камеру. Двухместную, более комфортную, он поменял на 12-местную. И все для того, чтобы не выйти из формы и играть в футбол с сокамерниками. Об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы. Полузащитник «Краснодара» уже раз показал свое мастерство в «Бутырке», тогда за время матча он забил 7 голов. Напомню, что Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина задержали за нападение на чиновников автопрома и водителя ведущей «Первого канала». 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил футболистам арест на полгода.