Соловьев объяснил, почему выгнал из студии «бесноватого» Корейбу

Москва, 6 апреля. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что после инцидента в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» для него не существует политолога Якуба Корейбы. Соловьев объяснил, что выгнал гостя ток-шоу из студии, потому что тот «производил впечатление бесноватого».

Соловьев заявил, что посоветовал сжечь стул, на котором сидел Корейба.

«Я свое отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел. Для меня нет больше такого человека, просто не существует», — сказал Соловьев в интервью «Царьграду».

Напомним, накануне в эфире политического ток-шоу возник спор об ответственности Польши за уничтожение евреев. Соловьев вскипел после того, как Якуб Корейба назвал многих родственников жертв холокоста «притворяющимися жуликами».

Российский политолог Дмитрий Куликов, у которого старые счеты с Корейбой, в комментарии для Nation News назвал действия Владимира Соловьева вполне справедливыми.

Ранее до польского политолога дозвонился корреспондент Федерального агентства новостей — извиняться за свои слова о потомках евреев Корейба отказался.