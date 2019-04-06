В штабе заявили, что в случае поражения Зеленский пожмет руку Порошенко

Киев, 6 апреля. Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский пожмет руку своему оппоненту — действующему президенту страны Петру Порошенко, если проиграет во втором туре, сообщил глава предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, он не думает, что во втором туре президентских выборов выиграет Порошенко. Однако, добавил он, если это случится, то Зеленский пожмет руку своему оппоненту, отметила «Газета.ру».

«Если это будет честная победа оппонента, хотя я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает», — сказал Разумков в эфире телеканала «112 Украина», отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур президентских выборов, который пройдет 21 апреля. Перед вторым туром кандидаты в президенты договорились провести дебаты, напомнил KP.Ru.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на самом большом в Киеве стадионе — «Олимпийском». Помимо этого, лидер первого тура инициировал сдачу анализов на наркотики и алкоголь. Накануне Порошенко и Зелнский сдали все необходимые анализы для проведения дебатов.

Ранее интернет-пользователи высмеяли сдачу анализов на алкоголь и наркотики Порошенко и Зеленским. По мнению комментаторов, украинские кандидаты в президенты «устроили цирк».