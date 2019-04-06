Назван топ-5 дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей

Москва, 6 апреля. Эксперты опубликовали топ-5 кроссоверов, работающих на дизельном моторе, с полным приводом, которые можно купить за 800 тысяч рублей.

Автоэксперты отметили, что составили рейтинг, основываясь на соотношении надежности и цены. Они также обратили внимание, что эти модели пользуются спросом на вторичном рыннке.

Первый в списке оказался SsangYong Actyon, год производства которого начинается с 2010. Эксперты уточнили, что за 800 тысяч рублей можно найти автомобиль 2013 года выпуска. Специалисты обратили внимание, что трансмиссия кроссовера представлена 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «автоматом».

Второе место получил Nissan X-Trail. Как пишет «Тарантас Ньюс», японский кроссовер выпускался в период с 2007 года по 2011 год. Даже в базовой комплектации автомобиль будет оснащен двумя фронтальными и двумя боковыми подушками безопасности, а также защитными «шторками» на все четыре окна.

Тройку лидеров замыкает Kia Sportage. Эксперты отметили, что за обозначенную условиями отбора сумму можно купить кроссовер во втором поколении, производимом с 2008 года. При тщательном поиске за эту сумму можно найти даже Kia Sportage третьего поколения с дизельным мотором мощностью 136 лошадиных сил.

Четвертое место досталось американцу Ford Kuga. Специалисты предупредили, что модели этого бренда всегда выделялся большей стоимостью в отличии от автомобилей конкурентов. Эксперты советуют обратить внимание на кроссовер Ford Kuga первого поколения, выпущенный в 2008 году.

Топ-5 замыкет Volkswagen Tiguan. Автоэксперы отметили, что его можно найти не только с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «автоматом», но и с роботизированной коробкой передач.

Ранее стало известно, что немецкий кроссовер Audi Q8 будет производиться на российском заводе «Автотор», который расположен в Калининграде.