«Голос Лизы Симпсон» предупредил о возможном закрытии сериала

Москва, 6 апреля. Легендарный американский мультсериал «Симпсоны», который выходит на экраны с 1989 года, возможно, доживает свои последние дни. О том, что проект может быть закрыт, предупредила актриса Ярдли Смит, которая озвучивает Лизу Симпсон.

В марте Walt Disney Company приобрела холдинг 21st Century Fox, крупнейшим активом которой является киностудия 20th Century Fox. Она занимается созданием «Симпсонов». После слияния мультсериал продлили до 2019 года — его продолжат показывать на канале Fox. Слухи о том, что проект может переехать на канал ABC, которым владеет Disney, или вовсе закрыться, ходят довольно давно, напоминает канал «360». Их частично подтвердила в интервью The Hollywod Reporter Ярдли Смит, выразившая сомнение в том, что сериал будет продлен.

По словам «голоса Лизы Симпсон», боссы Walt Disney Company в настоящее время решают, каким будет будущее «Симсонов». Напомним, сага о семье Гомера Симпсона — самый длинный мультсериал в истории телевидения. «Симпосонов» показывают с 1989 года.

Отметим также, что в октябре прошлого года создателей сериала в очередной раз обвинили в расизме. Причиной для резкой критики стал персонаж-индус Апу Нахасапимапетилон, который сочетает в себе все стереотипы о мигрантах. Обсуждалось даже, что Апу уберут из «Симпосонов».