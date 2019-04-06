Более 1,6 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Москва, 6 апреля. Более 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись на родину из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 604 беженца», — говорится в сообщении.

При этом 342 беженца, воспользовавшись пунктами пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», вернулись из Ливана, в Сирию из Иордании приехали 1262 человека.

В места постоянного проживания в течение суток вернулись 60 сирийцев. Согласно заявлению, более 1,7 миллиона беженцев заявили о своем желанием вернуться в страну.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. О победе над террористической группировкой «Исламское государство»1, запрещенной в России, было объявлено в республике в 2017 году. В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.