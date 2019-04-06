«Зенит» проведет переговоры по Караваеву

Санкт-Петербург, 6 апреля. «Зенит» интересуется защитником «Витесса» Вячеславом Караваевым. По информации Федерального агентства новостей, петербургский клуб планирует вступить в переговоры с голландской командой по окончании сезона.

По словам источника, «Витесс», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий, готов продать 23-летнего футболиста правого фланга обороны, а «Зенит» не смущает цена на игрока: она составляет около 4 миллионов евро.

Известно, что за Караваевым внимательно следят как российские клубы «Краснодар» и «Спартак», так и немецкие, в частности, сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Гамбурга».

Караваев — воспитанник ЦСКА. За «Витесс» он выступает с января 2018 года. Его трансфер из чешской «Спарты» обошелся голландцам в 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Караваева 35 матчей и 5 голевых передач.