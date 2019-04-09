Собака спасла из горящего барака восемь человек в Подмосковье

В подмосковном поселке Красноармейск собака спасла восемь человек из горящего барака. Дважды она заходила в дом и выводила жильцов за собой по задымленному коридору. На следующий день ее, обожженную, нашла на пепелище зооволонтер Людмила Пономаренко. Женщина забрала четвероногую героиню к себе, чтобы вылечить и спасти.

Подробности истории Марфы и Людмилы — в специальном материале Федерального агентства новостей.

«Она пришла к ним два года назад, — рассказывает зоозащитница. — Я тогда ее выставила в нашей группе в «потеряшках», но никто не отозвался. И она осталась там, с этими социально неустроенными людьми. Там что-то вроде барака старинной постройки. Марфа жила с ними, то в одной комнате, то в другой. Кто-нибудь идет в магазин — она за ним, сидят они на лавочке — она с ними сидит. У нее там все хозяева были, ее не выгоняли и не обижали».

Людмила привозила еду Марфе и, бывало, ее хозяевам.

«Они сами голодные… Знаете, каждый несет свой крест и выбирает свой путь», — комментирует этот факт Людмила.

В тот роковой вечер 29 марта жильцы барака уже спали, когда Марфа вдруг принялась громко лаять и скрестись в двери. Жильцы, в комнате которых она в тот момент была, хотели выставить собаку за порог, чтобы не мешала сну, открыли дверь — и поняли, что дом охвачен огнем. Горел весь коридор, путь на улицу был отрезан. Марфа побежала вперед и громким лаем вывела людей к спасительному выходу.

А потом собака кинулась обратно, выскользнув из ошейника, за который ее пытались удержать. Потом вывела вторую партию хозяев — и вновь вернулась в дом... Одна из жительниц барака все же сгорела, Людмила уверена, что Марфа бегала за ней. Пока пожарные тушили пожар, они слышали, как собака бегает и скулит где-то в доме.

В итоге кому-то показалось, что собака выскочила наружу, но это было не так. На следующий день ее нашли на пепелище, уже покрытом снегом.

«Они позвонили мне и рассказали, что произошло, — вспоминает Людмила. — Я спросила: «Наташа, где собака?» Она говорит — собака лежит на снегу, но деть ее некуда. Я была с ночной смены. Поехала и забрала Марфу к себе. Сейчас она уже бодрячком, ест, пьет. У нее обожжены брови и реснички, задние лапы обгорели сильно, до кости, но понемногу начинают восстанавливаться. На спине шерсть слезла, но сейчас ожоги затягиваются, появилась корочка. Я ей сразу вколола обезболивающее, преднизолон, антибиотики, мы делаем ванночки, наложили повязки. Показала ветеринару — оказалось, что Марфа стерилизована, что очень меня удивило. Значит, она раньше у кого-то жила».

Первые дни после пожара Людмила носила Марфу на улицу на руках, но сейчас надевает ей носочки — и собака может ходить сама. Осталось только ухаживать за ней и положиться на время и молодое здоровье четвероногой героини.

В первые дни неравнодушные россияне, узнавшие о подвиге Марфы, переводили Людмиле средства на уход за ней, но сейчас сбор средств закрыт. Этот момент зоозащитница попросила особо подчеркнуть в материале: лишнего ей не надо, все деньги поступали строго под отчет.

Пономаренко живет в частном доме в СНТ неподалеку от Красноармейска. Будучи пенсионеркой, она продолжает работать мануальным терапевтом, люди приезжают к ней на лечение за много километров. Помимо Марфы, у доброй женщины живут еще несколько собак.

«Кого-то подкинули, кого-то нашла… Я их стерилизую, показываю ветеринару, — рассказывает Людмила. — Есть те, кто живет в вольерах, а днем их выпускаю во двор. Гуляю с ними ночью, чтобы не пугать людей стаей из пяти морд. Люди, которые у меня были и знают, как я живу, помогают, чем могут. Я все чищу и мою сама, ухаживаю за собаками самостоятельно. Уборка у меня заканчивается часа в 4 утра. Потом им надо приготовить, это еще где-то час. Я же еще и бездомных кормлю по дороге, пока еду на смену работать».

Забрать Марфу к себе никто из спасенных ею людей не может. Но новых хозяев Людмила для нее пока не ищет: во-первых, героине нужен уход, во-вторых, зоозащитница уверена, что не люди выбирают себе собак, а собаки — людей.

«Многие уже звонили, — сообщила Людмила. — Из Краснодара, из Уфы, ночью и днем звонят. Многие хотят ее взять, но вопрос об ее устройстве не идет. Марфу надо восстановить, да и отправлять ее за много километров после того, что она пережила, — просто жестоко. Подождем и посмотрим. Если Марфа выберет меня, я ее никому не отдам. Где несколько собак, там и еще одной место найдется».

Вопросу о том, зачем она занимается зооволонтерством, Людмила очень удивилась.