Каракас назвал новые санкции США атакой на экономический суверенитет Венесуэлы

Каракас, 6 апреля. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы назвал атакой на экономический суверенитет Венесуэлы новые санкции США.

В Каракасе отреагировали на введение американских санкций против 34 танкеров компании PDVSA и двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу. Глава МИД Венесуэлы назвал эти действия Вашингтона «циничными и преступными».

«Правительство Боливарианской республики Венесуэлы резко осуждает новую атаку правительства Соединенных Штатов на нефтяную промышленность Венесуэлы и ее экономический суверенитет», — заявил венесуэльский министр.

Негативно новые ограничения со стороны США оценил и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Дипломат назвал действия Вашингтона против нефтяного сектора экономическим пиратством.

Напомним, в январе глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» Боливарианской республики. В тот же день о его поддержке заявили США, а также ряд других западных стран. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что случившееся является попыткой смены власти в стране, и назвал Гуйдо «марионеткой США».

В апреле представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против Венесуэлы. По словам чиновника, шансы на применение силы со стороны Вашингтона возрастают по мере того, как дипломатические меры воздействия на Каракас становятся все менее эффективными.