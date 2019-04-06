В России могут возобновить продажу алкоголя во всех учреждениях культуры

Москва, 6 апреля. Российский Минкульт предложил разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Проект документа, разработанный ведомством, опубликован на портале нормативных правовых актов.

В настоящее время в России допускается продажа алкоголя в парках, концертных и театральных залах. По мнению представителей министерства, данные ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.

Фактически министерство культуры предлагает вернуться к старой системе, согласно которой продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели «деятельность в области культуры».