В России могут возобновить продажу алкоголя во всех учреждениях культуры
0 Оставить комментарий
Москва, 6 апреля. Российский Минкульт предложил разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Проект документа, разработанный ведомством, опубликован на портале нормативных правовых актов.
В настоящее время в России допускается продажа алкоголя в парках, концертных и театральных залах. По мнению представителей министерства, данные ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.
Фактически министерство культуры предлагает вернуться к старой системе, согласно которой продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели «деятельность в области культуры».
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов