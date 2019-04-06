Санкции США против российских банков и энергетики. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Страны НАТО отправят корабли в Черное море

Корабли НАТО собрались на крымские гастроли. Так Организация Североатлантического договора пытается обеспечить безопасность Украины в Керченском проливе. Об этом на переговорах НАТО в Вашингтоне заявила постпред США при Альянсе Кей Хатчисон, угрожая нашей стране целым пакетом мер. Поводом для морского похода стала якобы российская угроза в регионе.

А весь сыр-бор разгорелся из-за ноябрьской провокации в Керченском проливе. Тогда за нарушение российской границы пришлось задержать дерзкое трио кораблей ВМС Украины. И вот несколько запоздалая реакция возмущенного Запада. Чтобы купировать активность Москвы, НАТО планирует отправить на Черное море дополнительные корабли военного блока под прикрытием своей же воздушной разведки. Но перейдут ли страны от слов к делу?

«Для НАТО информационная волна важна, военных действий серьезных не будет. Украина в этой ситуации может попасться в серьезную ловушку», —полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В Конгресс США внесен документ о санкциях против РФ

Тем временем Америка вынашивает коварные планы по введению очередных антироссийских санкций. Причина мести все та же: пресловутое и недоказанное вмешательство нашей страны в президентские выборы трехлетней давности. На сей раз конгрессмены подготовили новый документ, который, если его одобрят, наденет смирительные рубашки на Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, «Россельхозбанк» и «Газпромбанк».

Законопроект предполагает запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор России. Кроме того, предусмотрена и более мягкая мера: ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках. Карающий меч «самой демократичной мировой державы» не пощадит банковских счетов даже высокопоставленных российских политиков и лидеров бизнес-сообщества. Вероятные санкции коснутся не только наших сограждан, но также иностранных инвесторов.

Инициативу с почти голливудским названием «Закон о сдерживании» Конгрессу еще предстоит одобрить. Так что у американских законотворцев еще есть время предаться сладким грезам об «окончательной капитуляции» упрямых русских.

Венесуэла начала уголовный процесс против Гуайдо

Вашингтону по-прежнему не поставить на колени и независимую Венесуэлу. Как ни подбрасывали Штаты дровишек в оранжевый огонь революции, как ни финансировали лжепрезидента Хуана Гуайдо, но пока свергнуть законного главу страны Николаса Мадуро не удалось. Мало того: верховный суд Венесуэлы еще и начал уголовный процесс в отношении американской марионетки. Это стало возможным, когда глава парламента Гуайдо лишился депутатской неприкосновенности. Поводом стали его незаконные действия: в январе Гуайдо провозгласил себя президентом республики, а затем, несмотря на запрет суда, отправился в турне по Латинской Америке. К слову, вояж обошелся в 100 тысяч долларов.

Самозванец встретился с лидерами других стран и, похоже, заручился поддержкой Запада, который вновь грозит свергнуть законно избранную власть. Но президент Мадуро, к разочарованию американских спонсоров Гуайдо, оказался крепким орешком, и повторять судьбу Садама Хусейна или Муаммара Каддафи не намерен.

Президент Алжира Бутефлика ушел в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку, не дожидаясь помощников. 82-летний политик находился у власти 20 лет. Он переизбирался главой государства четыре раза подряд. Тем не менее, в последнее время бывший лидер Алжира испытывал серьезные проблемы со здоровьем, а решение об уходе принял на фоне многотысячных митингов против уже пятого по счету выдвижения бессменного себя.

После отставки временным президентом на три месяца станет спикер парламента Абделькадер Бенсалех (ему 77). Алжир готовится к новым выборам, и только его народу решать, доверить ли вновь свое государство убеленному сединами лидеру, хоть и с другой фамилией. Россия считает, что это сугубо личное дело дружественной страны.