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Россия

Медведев рассказал о сложностях при реализации нацпроектов

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Медведев рассказал о сложностях при реализации нацпроектов

Москва, 6 апреля. Глава правительства России Дмитрий Медведев рассказал о реализации национальных проектов в РФ. По словам премьера, работа над выполнением нацпроектов, утвержденных президентом Владимиром Путиным, будет публичной.

Медведев отметил, что некоторые сложности в настоящее время возникают с «доведением финансирования на нацпроекты до регионов».

«Волнует другая тема – своевременное расходование средств на реализацию нацпроектов​​​. Вот с этим проблемы», — сказал Медведев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он напомнил, что уже дал поручения о скорейшем доведении до регионов финансов, предусмотренных на 2019 год.

«И еще мы готовы сделать так, чтобы соглашения с регионами о субсидиях из федерального бюджета заключались на весь срок реализации национальных проектов. Это позволит региональным властям мыслить и планировать на перспективу», — рассказал Медведев. 

Премьер-министр также подчеркнул, что ресурсов на реализацию национальных проектов достаточно. На эти цели выделена колоссальна сумма в 25,7 триллиона рублей, добавил Дмитрий Медведев. 

«В целом ресурсов хватает. По крайней мере так это видится из 2019 года. То есть на сегодня задачи и результаты, которые включены в утвержденные паспорта национальных проектов, финансово обеспечены», — заверил Медведев.

Глава правительства России назвал чрезвычайно важным постоянный контроль реализации нацпроектов. Персональную ответственность за их выполнение будут нести главы российских регионов. Напомним, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, президент Владимир Путин отметил, что все национальные проекты в России построены вокруг человека.

Ожидается, что первые результаты выполнения задач по нацпроектам будут представлены в начале 2020 года.

Медведев рассказал о сложностях при реализации нацпроектов

Автор: Федор Веснин
Источник: Будущее России. Национальные проекты
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