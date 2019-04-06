Симферополь, 6 апреля. Власти Крыма призвали США прекратить следить за полуостровом. С таким заявлением выступил депутат крымского парламента Иван Шонус.

Депутат заявил, что участившиеся случаи полетов американских разведывательных самолетов у крымских границ вызывают обеспокоенность. По его мнению, подобные действия никак не вяжутся с политикой дружеских или партнерских отношений.

«Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ», — сказал Шонус в беседе с РИА Новости.

Он также высказал мнение, что столь повышенное внимание к полуострову со стороны иностранных разведывательных самолетов может быть связано с желанием дистанционно перенять опыт РФ по развитию Крыма. Депутат заявил, что американским властям вместо того, чтобы следить за Крымом, стоит посетить полуостров и самим увидеть колоссальные изменения, произошедшие за последние пять лет.

Ранее мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что американский патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил страны Boeing P-8A Poseidon осуществил разведывательный полет в районе Крыма. До этого разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России совершил американский беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk.