Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с «России 1»

Москва, 6 апреля. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала «Россия 1».

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на источники, опубликовали информацию об увольнении Скабеевой с «России-1». По одним данным, журналистка планирует попытать счастье на Первом канале, по другим — решение об уходе приняла не она.

Журналисты iReactor попросили ее прокомментировать эти слухи. Информация стала сюрпризом для собеседницы.

«Я в первый раз слышу об этом!» — отреагировала Скабеева.

Ранее Скабеева опровергла другие слухи — о ее невероятно большой зарплате. Пользователь социальной сети Twitter, ссылаясь на источник в «Останкино», заявил, что телеведущая получает четыре миллиона рублей за месяц. Ведущая ток-шоу «60 минут» выразила возмущение и констатировала, что эти данные не имеют ничего общего с реальным положением дел.

25 марта компания «Крибрум», которая специализируется на автоматическом мониторинге социальных медиа, опубликовала так называемый «рейтинг травли» известных медийных персон России. Эксперты составили топ, анализируя упоминания в Интернете. Сначала специалисты установили лидеров по цитируемости, а потом оценили комментарии пользователей, разделив их на положительные, отрицательные и нейтральные. Таким образом был рассчитан коэффициент негатива. Первое место в «рейтинге травли» заняла Скабеева, которая набрала 41,4% негативных отзывов.