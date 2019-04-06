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В Крыму объяснили отказ от курортного сбора

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В Крыму объяснили отказ от курортного сбора

Симферополь, 6 апреля. В министерстве курортов и туризма Крыма объяснили, почему в регионе в 2019 не будет вводиться курортный сбор. По словам главы ведомства Вадима Волченко, властям поступило множество обращений от представителей туристического бизнеса.

«В июле-августе 2018 года Крым получил почти 100-процентную загрузку [средств размещения]. Мы понимаем, что это начало развития, и в этот момент сдерживающие факторы, даже небольшие, скорее навредят, чем помогут», — приводит слова Волченко ТАСС.

Министр отметил, что рост туристического потока связан с открытием Крымского моста. Напомним, переправу длиной 18 километров открыли в мае прошлого года — по мосту было запущено автомобильное движение. Первым по Крымскому мосту за рулем КамАЗа проехал президент России Владимир Путин. Поток туристов на полуостров в курортный сезон 2018 года значительно вырос. В октябре по переправе пустили грузовые автомобили. Железнодорожное сообщение по мосту планируется открыть к концу 2019 года. 

В Крыму объяснили отказ от курортного сбора

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что республика хочет выйти из эксперимента по взиманию курортного сбора в текущем году.

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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