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Батальон военной полиции ЮВО вернулся из Сирии в Чечню

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Батальон военной полиции ЮВО вернулся из Сирии в Чечню

Москва, 6 апреля. Батальон военной полиции Южного военного округа (ЮВО), который выполнял в Сирии задачи, вернулся в Чечню, сообщил глава пресс-службы округа Вадим Астафьев.

Торжественная встреча российских военнослужащих прошла на территории мотострелкового полка в Чечне, добавил Астафьев. Прибывший на родину батальлон встретили помощник начальника главного управления военной полиции ВС РФ Сергей Кучерявый, командующий 58-й общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков, военный комиссар Чеченской Республики Ахмед Джайрханов, а также представители командования округа и местной администрации, родные и сослужицы.

«Наиболее отличившимся при выполнении задач в Сирии военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды», — говорится в пресс-службе министерства обороны РФ. 

По словам Астафьева, подразделения батальона доставили в Россию на самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Напомним, подразделения батальона находились в Сирии с ноября 2018 года.

Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-службе министерства обороны РФ
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