В Совфеде обвинили США в попытках милитаризировать Черное море

Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку неподалеку от границ Крыма, сообщает портал PlaneRadar. Сенатор Сергей Цеков обвинил США в попытках милитаризировать Черное море.

PlaneRadar зафиксировал в небе стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, который проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья Российской Федерации.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков отметил, что США делают ровно то, чего от них хотели бы страны, зависящие от Вашингтона. В частности, Украина и Грузия. Эти государства даже принимают участие в учениях НАТО.

«Соединенные Штаты пытаются милитаризировать Черное море, стараются обострить ситуацию в данном регионе. Грубо говоря, бряцают оружием, иначе это сложно назвать. Вашингтон пытается продемонстрировать, что у него есть возможности и силы. Более этого, США пытаются втянуть в этот процесс другие страны Черноморского бассейна. Понятное дело, что Турция на подобные призывы не очень реагирует. Но есть еще Болгария и Румыния. Если Болгария старается дистанцироваться от милитаризации, то Румыния активно поддерживает Америку. Но еще раз повторюсь, все это — не более чем бряцание оружием, попытка продемонстрировать, что Штаты намерены установить свое, повышенное влияние в Черноморском регионе. Все это делается ради тех стран, которые испытывают «страх» по отношению к нашему государству, — это Грузия и Украина. Хотя пугать их должна прежде всего собственная политика, как внутренняя, так и внешняя», — говорит член верхней палаты парламента.

Российский политик напомнил, что в Крыму базируются зенитные ракетные комплексы С-400, которые обеспечивают полуострову абсолютную защищенность от всех потенциальных угроз. Кроме того, там присутствует Черноморский флот, который является одним из сильнейших в мире.

«Крым защищен на 100%, и жители полуострова это прекрасно осознают. Мы приветствуем все то, что делает федеральный центр по обеспечению безопасности Крыма», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, ранее три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress приближались к российской границе в районе Калининградской области.