Мамаев переселился в 12-местную камеру ради футбола

Москва, 6 апреля. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев переселился из 2-местной палаты в 12-местную, чтобы играть в футбол, заявил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Ради футбола Мамаев решил отказаться от комфотных условий пребывания в «Бутырке». Спортсмен согласился переселиться из 2-местной камеры в 12-местную. Мельников пояснил, что у больших камер есть своеобразная привилегия — игра в футбол во дворе раз в несколько недель, передает «Свободная пресса».

«Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол, — приводит слова общественника РИА Новости. — Видно, что футбол для него много значит».

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Мамаеву и нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину на полгода. На заседании присутствовали супруги футболистов. В отношении игроков «Краснодара» и «Зенита» возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». До этого спортсмены уже провели в следственном изоляторе более пяти месяцев.

1​4 февраля в «Бутырке» состоялся матч с участием Мамаева. Полузащитник «Краснодара» отыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов — три в первом тайме и четыре во втором. Игра завершилась со счетом 8:7, передает телеканал «360».