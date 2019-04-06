Сирия, 6 апреля. Новая партия военной техники США прибыла на позиции курдов в Дейр-эз-Зоре. ВКС России осуществили разведывательные полеты на окраинах «Большого Идлиба». Перестрелки между YPG и ССА** отмечаются на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные вылеты на границе «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели атаку на позиции «Ан-Нусры»*** в западной части Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет перестрелки с курдами на севере провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: спровоцировала вооруженные стычки с САА в северо-западной части Хамы.

Курды: получили новую партию американской военной техники в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) провела атаку на позиции джихадистов вооруженной оппозиции на западных окраинах административного центра региона. Столкновения произошли в районе научно-исследовательского центра Алеппо. Кроме того, под ударом САА оказались военные объекты исламистов в окрестностях населенного пункта Кафр-Хамра. Правительственные войска активизировали военные действия на данном направлении ввиду регулярных обстрелов и непрекращающихся налетов боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1.

Между тем в северной части провинции вновь отмечаются вооруженные стычки между Отрядами народной самообороны (YPG) и радикалами поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА). Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaCudi), перестрелки разворачиваются неподалеку от населенных пунктов Шейх-Исса и Кальджибрин, расположенных у линии соприкосновения сил сторон. Никакой информации о потерях противников в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (VivaRevolt) сообщает о том, что в провинцию прибыла очередная партия военной техники, поставляемой силами международной коалиции во главе с США. Десятки американских грузовиков въехали в районы, контролируемые «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) к востоку от Евфрата. Напомним, курдские бойцы при поддержке ВВС западного альянса все еще продолжают борьбу с джихадистами террористической группировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора, несмотря на ранние заявления президента Дональда Трампа о достижении полной победы над ИГИЛ1.

Тем временем поблизости от административного центра региона произошел взрыв мины, вероятно, заложенной террористами «Исламского государства»1 еще во время оккупации данных территорий. Интернет-портал Halab Today TV утверждает, что инцидент привел к гибели трех человек.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что ВКС России осуществили вылеты на границе зоны «Большого Идлиба» в районах, захваченных радикалами «Джебхат Ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана», запрещенной в РФ. Российские военные самолеты были замечены над равниной Аль-Габ, а также в районе горного хребта Джебель Аз-Завия. Как известно, полеты имели разведывательный характер. Напомним, на данные формирования вооруженной оппозиции не распространяется действие режима прекращения огня, установленного в демилитаризованной зоне в соответствии с условиями российско-турецкого Меморандума от 17 сентября.

Провинция Хама

Боевики антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» не прекращают провоцировать столкновения с войсками САР на линии разграничения сил сторон. По данным Twitter-канала (Step_Agency), исламисты в очередной раз обстреляли территории, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА), на северо-западе региона. В свою очередь силы Башара Асада ударили по укрепрайонам джихадистов на окраинах населенного пункта Калаат Аль-Мадик. Кроме того, ответным обстрелам военнослужащих САА подверглись опорные пункты радикалов вблизи поселения Хавиджа, передает новостной портал Halab Today TV. Сведения о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент уточняются. Таким образом, боевики вооруженной оппозиции продолжают пренебрегать режимом тишины, действующим в демилитаризованной зоне, сформированной на границах «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)