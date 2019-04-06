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Азаров рассказал, ждет ли Украину новый майдан после выборов

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Азаров рассказал, ждет ли Украину новый майдан после выборов

Москва, 6 апреля. Нового майдана по итогам президентских выборов на Украине не будет, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Видео заявления политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров усомнился, что после президентских выборов Украину ждет новый майдан. Он объяснил, что сейчас все ресурсы, которые задействовали в прошлый раз, сосредоточены в руках действующего президента страны Петра Порошенко.

«Все украинские майданы  — это очень большая организация, и финансирование, и административные ресурсы, и организации, и медийные ресурсы, и все остальное. Сейчас все эти ресурсы находятся в руках Порошенко и его банды, поэтому никаких майданов не будет, что бы ни произошло. Ну, побузят там какие-то «Национальные дружины», да и разойдутся», — сказал Азаров.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. В первом туре никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов. Во втором туре, который запланирован на 21 апреля, примут участие лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Кандидаты в президенты Украины перед вторым туром проведут дебаты.

В ноябре 2013 года главная киевская площадь была занята сторонниками евроинтеграции. Украинцы вышли на площадь Независимости после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. В результате случившегося погибли более ста человек.

Автор: Данила Копп
Источник: Facebook
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