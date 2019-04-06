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Наблюдатели РФ в Сирии зафиксировали обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама

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Наблюдатели РФ в Сирии зафиксировали обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама

Москва, 6 апреля. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня за последние сутки, говорится информационном бюллетене министерства обороны России.

В Минобороны РФ констатировали, что в сирийских зонах деэскалации по-прежнему нарушается режим тишины.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия – два, Идлиб – один, Хама – один», — рассказали в военном ведомстве.

Турецкая сторона заявила о 12 случаев обстрелов за прошедшие сутки. По данным наблюдателей, в Хаме были произведены четыре обстрела, в Алеппо — семь, а в Латакии — один.

Наблюдатели РФ в Сирии зафиксировали обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама

Ранее сообщалось, что более 980 человек вышли 4 апреля из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии через пункт «Джелеб».

Автор: Катерина Иванова
Источник: Минобороны РФ
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