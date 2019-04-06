Саррадж согласился встретиться с маршалом ЛНА

Москва, 6 апреля. Глава поддерживаемого ООН и Евросоюзом правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж согласился встретиться с командующим Ливийской Национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники.

По информации СМИ, Саррадж согласился провести встречу с ливийским маршалом в Женеве, поскольку столкновения в стране прекратились.

Специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе сообщил Совету безопасности ООН, что проведет в субботу встречу с Хафтаром, а затем с Сарраджем, добавил телеканал.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттереш предложил Хафтару провести встречу с Сарраджем в Женеве, но маршал ЛНА отказался.

Напомним, на днях ситуация в Ливии обострилась, когда глава ЛНА приказал своим войскам начать наступление на Триполи. По последним данным, бойцы Ливийской Национальной армии заняли несколько городов, которые находятся недалеко от столицы Ливии. Силы ЛНА продолжают удерживать под свои контролем международный аэропорт Триполи.

После свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи в стране начался политический кризис. В настоящее время в Ливии действует двоевластие. На западе работает сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия, которое возглавляет Саррадж, а на востоке — избранный народом парламент.