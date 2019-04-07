Архитектор из Перми вместе с детьми украшает российские города

Уроженка Перми Валерия Асафова и ее подопечные создали множество архитектурных объектов уже в четырех регионах страны. О том, как все начиналось и развивается сейчас, девушка рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Все началось в Евпатории в 2015 году. Мы поняли, что та среда, которую мы предлагаем, детям неинтересна, и предложили им придумать самим, в каком городе они хотели бы жить. И увидели, что их предложения в разы интереснее и необычнее, чем то, что предлагаем им мы. В Евпатории есть улица, на которой расположено много детских учреждений: школы, детский театр, студии. Взяли в разработку эту улицу и вместе с детьми придумали, что должно там появиться. В итоге получился большой картонный макет «Улица Детства». Организовали несколько акций, в рамках которых дети создавали объекты для этой улицы. Некоторые были долгосрочные, некоторые украшали пространство временно. Построили там целый амфитеатр, в котором проводились различные мероприятия, — вспоминает Валерия. — А потом эти наши семена проросли, и в Евпатории действительно создали настоящую «Улицу Детства» с помощью финансирования из федерального бюджета по программе «Благоустройство городской среды». Приятно знать, что мы положили начало такому замечательному делу».

Украсив приморский городок, архитектор отправилась практически на край света — в село Лаврентия Чукотского автономного округа. И там тоже нашлось применение ее идее.

«По семейным обстоятельствам получилось так, что я переехала на Чукотку, в другой конец страны. И оказалось, что эта история с детьми ложится на любую территорию. Ложится по-разному, потому что везде свой контекст, но актуальна для любого города, села, мегаполиса. Ребятам из села Лаврентия я тоже предложила придумать свою «Улицу Детства». Получилось очень интересно, потому что именно там мы начали не просто что-то строить, а опираться на историю и культуру места. Дети проводили целые исследования: изучали традиции своего народа, доставали сведения, которые не найдешь в книгах и Интернете, расспрашивали родственников, бабушек и дедушек. Основываясь на этих сведениях, мы вместе создали десять объектов. Причем использовали мы самые необычные материалы, обычные стройматериалы там вообще сложно достать. Так появились лавочки из костей кита и другие оригинальные объекты».

Работая с детьми, Валерия отметила, что «Улица Детства» не только прививает им интерес к архитектуре, но и несет воспитательную функцию.

«На Чукотке мы поняли, что наш проект меняет сознание детей, — уверена девушка. — Везде, где мы пытаемся что-то делать, взрослые нам говорят: «Да это уже завтра сломают, разобьют, у нас такие люди». Но оказалось: когда подросток создает сам эту лавочку, ее не только не сломают, а каждый день пыль с нее будут сдувать и охранять.

Они совершенно по-другому начинают относиться к своей территории. Даже один небольшой объект, созданный своими руками, вызывает в них какое-то чувство «присвоения» пространства. Это мое, я должен об этом заботиться и развивать. В будущем они не обязательно станут архитекторами — независимо от того, какую профессию ребята выберут, у них уже есть этот позитивный опыт реализации. Ты что-то сделал для своего города, у тебя получилось, ты изменил мир к лучшему. И они будут это делать и дальше».

«Улицу Детства» заметили — и Валерии посыпались предложения из разных регионов. Сейчас проект успешно реализуется в двух городах России.

«После Чукотки меня позвали в Пермь мои преподаватели, — продолжает рассказ Валерия. — И параллельно «Улицу Детства» пригласили в Боровичи Новгородской области. Сейчас эта история в двух регионах развивается. В прошлом году на набережной в Перми мы создали шесть объектов. Это пока самый большой город, в котором мы работали. Мы подсчитали — получилось, что около 200 тысяч человек посетили эти объекты. Для нас это, конечно, было испытание. Нужно было показывать уровень, и ребята здорово справились».

Уже более тысячи детей прошли обучение в рамках проекта Валерии Асафовой и десятки тысяч поучаствовали в организованных ей мероприятиях. Кому-то это помогло определиться с будущей профессией, кто-то раскрыл в себе творческие способности, а кто-то просто прикоснулся к прекрасному.

«Улица Детства» работает благодаря государственной поддержке и поэтому доступна любому ребенку.