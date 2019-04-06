Володин предложил детализировать в Конституции нормы отчета кабмина перед Госдумой

Москва, 6 апреля. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает необходимым детализировать в Конституции страны норму отчета правительства перед депутатами.

Володин предложил внести ряд правок в Конституцию РФ. В частности, спикер Госдумы убежден, что нижняя палата парламента должна участвовать в формировании правительства. Он напомним, что на данный момент депутаты участвуют в этом процессе лишь путем согласования с президентом страны кандидатуры на назначение председателем правительства

Кроме того, он считает необходимым детализировать в главном документе страны нормы отчета правительства России перед парламентом. Он уточнил, что речь идет о задачах, которые были поставлены депутатами, «в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств».

«Мы видим, что выросла ответственность правительства и власти в целом, стал более эффективным парламентский контроль за принимаемыми решениями», — при этом заметил он в беседе с интернет-редакцией официального сайта Государственной думы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вопрос участия Госдумы РФ в формировании кабинета министров России.