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Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии

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Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии

Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин на встрече с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд намерен развеять страхи Таллина в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что президент Эстонии приедет в Москву 18 апреля. На днях она назвала готовящуюся встречу с Путиным важной для отношений России и Эстонии.

«Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять страхи Эстонии по поводу безопасности», — заявил представитель Кремля газете Postimees.

По словам чиновника, цель переговоров Путина и Кальюлайд — «поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы».

Автор: Данила Копп
Источник: Postimees
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