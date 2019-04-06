В Госдуме назвали попыткой сохранить лицо заявление США о «последней ошибке» Мадуро

В Вашингтоне заявили, что если законно избранный глава Венесуэлы Николас Мадуро попытается арестовать оппозиционера Хуана Гуйдо, то это станет для него «последней ошибкой». В Госдуме назвали это заявление попыткой сохранить лицо, поскольку госпереворот не удался.

В США в очередной раз заявили, что Запад осуждает законную власть Венесуэлы.

«Европейские страны, Группа Лимы и США ясно дали понять, что последствия... ареста Хуана Гуайдо будут разрушительны для Мадуро. Это будет его последней ошибкой», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что планы США устроить очередной государственный переворот потерпели крах.

«Вашингтон пытается сохранить лицо в игре, в которой проиграл. США ничего не смогут сделать Мадуро, он действует сверхсдержанно и терпимо. По-моему, у Гуайдо уже было предостаточно возможностей как-то покаяться, прийти в чувство и прекратить взаимодействие с американцами, понимая, что оно ни к чему не приведет. Еще раз повторюсь: американцы уже ничего не смогут сделать с Мадуро. Революционный блицкриг, который они пытаются проводить буквально везде, не удался», — говорит парламентарий.

По словам депутата Госдумы, Москва является одним из ключевых партнеров Каракаса. Это понимает как Мадуро, так и все мировое сообщество.

«Российская Федерация является очень надежным союзником, и в этом плане у Мадуро есть серьезная поддержка со стороны нашей страны. Он будет действовать решительно, уверенно и в интересах своего государства. Что касается Гуайдо, его давным-давно нужно было арестовать и предать суду. Потому что люди, которые говорят о демократии, правах человека и борьбе с насилием и при этом пытаются прийти к власти революционным путем, являются преступниками», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, политический кризис в Венесуэле обострился после того, как глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». Ему выразили поддержку США и их ближайшие союзники. Крупнейшие державы, такие как Россия и Китай, однозначно заявили, что легитимным главой государства является Николас Мадуро, поскольку его избрал народ.

Москва выразила готовность оказывать всяческую поддержку Каракасу. В конце марта в Венесуэлу прибыли два самолета министерства обороны России — Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124, доставившие в Венесуэлу 99 российских военных и около 35 тонн груза.

США в свою очередь продолжают атаки на критическую инфраструктуру Венесуэлы. В частности, из-за диверсий значительная часть страны несколько раз оставалась без электричества. Последствия инцидентов помогали устранять в том числе российские специалисты.