Появилось видео изгнания Корейбы из студии ток-шоу Соловьева

Москва, 6 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира авторской программы выгнал из студии польского политолога Якоба Корейбу. Конфликт произошел во время обсуждения ответственности Польши за события, произошедшие в годы Второй мировой войны.

Человечество должно осознать, что не надо искать врагов, считает Соловьев. Казалось, что мир ушел от глобальных противостояний, но мы «скатываемся к риторике, которой даже в холодной войне не было», подчеркнул он.

«Это вечная русская тема, кто виноват», — сказал Корейба.

Затем польский эксперт заявил, что многие прямые родственники жертв Холокоста – «притворяющиеся жулики». Он обвинил Соловьева и его гостей в «манипулировании» памятью убитых.

Корейба заявил и о бездействии СССР, утверждая, что русские «ничего не сделали, когда уничтожали польских евреев».

«Встал и вышел вон!» — сказал Соловьев.

Затем служба безопасности вывела эксперта из студии. Видео инцидента появилось в Сети.