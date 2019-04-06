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Песков прокомментировал идею об участии Госдумы в формировании Кабмина РФ

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Песков прокомментировал идею об участии Госдумы в формировании Кабмина РФ

Москва, 6 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вопрос об участии Госдумы РФ в формировании Кабинета министров России.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность участия депутатов при формировании правительства.

«Это новое предложение», — коротко ответил Песков.

6 апреля Володин предложил внести поправки в Конституцию России и наделить Госдуму правом участия в формировании кабмина. Согласно действующему законодательству, глава правительства назначается президентом России, его решение должны поддержать депутаты Госдумы.

Председатель правительства в течение недели со своего дня назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Автор: Сергей Петров
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