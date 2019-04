Лазарев рассказал, кого считает главным соперником на Евровидении-2019

Москва, 6 апреля. Российский исполнитель Сергей Лазарев рассказал, кого считает своим главным соперником на песенном конкурсе Евровидение-2019.

Лазарев будет представлять Россию на Евровидении, которое в этом году пройдет в Израиле. Российский исполнитель выступит с композицией Scream. Певец в эфире телеканала «Звезда» рассказал, кого считает своим главном соперником в предстоящей музыкальной схватке.

«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году», — констатировал музыкант.

Напомним, конкурс в Тель-Авиве станет уже вторым Евровидением для Лазарева. В 2016 году конкурс проходил в Швеции. Российский исполнитель представил в финале песню You are yhe only one. Эксперты отметили эффектную сценическую постановку, которая сопровождала номер.

Три года назад Лазарев лидировал по результатам зрительского голосования, однако после голосования жюри занял третье место, уступив место Дэми Им из Австралии, которая заняла второе место, и ставшей победительницей Джамале с Украины.

Ранее шведы призвали бойкотировать международный конкурс Евровидение в Израиле. С такимобращением выступили более 170 шведских певцов, музыкантов и деятелей культуры.