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Двое детей и их бабушка погибли при пожаре во Владимирской области

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Двое детей и их бабушка погибли при пожаре во Владимирской области

Владимир, 6 апреля. Двое маленьких детей и их бабушка погибли в результате пожара в жилом доме в городе Вязники во Владимирской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС России поздно ночь 5 апреля. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух детей и женщины. На место трагедии прибыли криминалисты и следователи.

По данным следственного управления, семья была благополучной. Накануне родители оставили троих детей под присмотром бабушки. При пожаре удалось спасти восьмилетнего ребенка.

«54-летняя женщина, 8-месячная девочка и 5-летний мальчик погибли. Причиной смерти эксперты называют отравление потерпевших угарным газом», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве одной из причин случившегося следователи называют неосторожное обращение с огнем, скорее всего при курении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Выясняются обстоятельства происшествия.

Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба СУ СК России по Владимирской области
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