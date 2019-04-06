Двое детей и их бабушка погибли при пожаре во Владимирской области

Владимир, 6 апреля. Двое маленьких детей и их бабушка погибли в результате пожара в жилом доме в городе Вязники во Владимирской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС России поздно ночь 5 апреля. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух детей и женщины. На место трагедии прибыли криминалисты и следователи.

По данным следственного управления, семья была благополучной. Накануне родители оставили троих детей под присмотром бабушки. При пожаре удалось спасти восьмилетнего ребенка.

«54-летняя женщина, 8-месячная девочка и 5-летний мальчик погибли. Причиной смерти эксперты называют отравление потерпевших угарным газом», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве одной из причин случившегося следователи называют неосторожное обращение с огнем, скорее всего при курении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Выясняются обстоятельства происшествия.