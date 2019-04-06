Лавров объяснил неизменность позиции России по статусу Голанских высот

Москва, 6 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Москвы по статусу Голанских высот основывается на резолюции Совета Безопасности ООН.

Лавров констатировал, что позиция России по статусу Голанских высот остается неизменной. Он объяснил, что Москва опирается на решение Совбеза ООН, который признал эту территорию частью Сирии.

«Мы последовательно ориентируемся на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы», — приводит слова российского министра египетская газета «Аль-Ахрам».

Глава МИД России добавил, что большинство стран мира придерживаются такого же подхода.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признает Голанские высоты частью Израиля. В присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху американский президент 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь отметила, что признание США израильского суверенитета над Голанскими высотами несет опасность для международного права.