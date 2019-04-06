Пушков рассказал, как Киев сможет экспортировать товары после победы РФ в ВТО

Москва, 6 апреля. Киев после проигрыша в споре с Россией в ВТО стоит перед выбором, как экспортировать свои товары, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Накануне стало известно, что Россия выиграла в суде ВТО спор с Украиной, который касается введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров. Суд посчитал, что Россия таким образом защищала национальные интересы, поскольку отношения между странами были обострены. Претензии Украины суд счел необоснованными.

Пушков отметил, что теперь Украина стоит перед выбором, как экспортировать свои товары. По мнению сенатора, у Киева есть два варианта: следовать правилам России или возить товары «кораблями в Европу по Черному морю».

«Странно, что в Киеве расстроены: хотели Евроассоциацию — получили ее. Теперь либо надо следовать нашим правилам, либо возить товары кораблями в Европу по Черному морю. Быстро, выгодно, удобно! Успехов», — написал российский сенатор в микроблоге Twitter.

Украина проиграла спор с Россией в ВТО по поводу транзита украинских товаров. Странно, что в Киеве расстроены: хотели Евроассоциацию - получили ее. Теперь либо надо следовать нашим правилам, либо возить товары кораблями в Европу по Чёрному морю. Быстро, выгодно, удобно! Успехов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 5, 2019

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев проиграл спор Москве по транзиту товаров в ВТО, так как не были учтены советы возглавляемого им ведомства. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин воспринял словам Климкина с иронией.